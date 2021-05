Père Razvan Ionescu : « Théologie pour les temps actuels » – #flashmobspirituel1

#flashmobspirituel1.On s’attendrait à lire ce titre sur une banderole de manifestation éclair de rues, destinée à interpeller l’opinion sur un fait de société, sur une cause de nature spirituelle à porter à la connaissance de l’opinion. Il est, effectivement question, dans le choix de ce titre #flash mob spirituel, d’une action de ce genre, car il s’agit bien d’une manifestation de rues, de mobilisation éclair d’un groupe de personnes réuni autour d’une évidence à partager, dans des liens de convivialité et de fraternité, en vue de communier à la certitude inaliénable d’une vérité à faire émerger, dans une situation de crise, de perte de sens suscitée par la pandémie du coronavirus.

La rue dont il s’agit ici n’est pas moins virtuelle que celle du portail Facebook. Celle-ci s’offre néanmoins, comme un espace privilégié de rencontres et d’échanges de paroles de vérité, de justesse, de réconfort, de recentrage sur l’essentiel, de confiance à retrouver dans une situation de crise sanitaire, laquelle, en dépit de ses remous, s’avère inapte à ébranler la force de la foi qui fait le sel de notre vie chrétienne.

La publication de ce volume du père Razvan Ionescu, le premier d’une série d’autres publications à venir par les Éditions Apostolia, réunit les entretiens spirituels qui ont eu lieu sur sa page Facebook, sur fond de crise sanitaire annoncée de la COVID 19. Cette publication regroupe la dizaine de rencontres assurée par des vidéos transmissions. Le portail Facebook a offert la célérité de l’organisation des rencontres de groupe sur ses plateformes, ouvertes à toute personne informée et désireuse de rejoindre la communauté virtuelle.

Cette édition nous restitue « les réponses théologiques apportées à un vécu du quotidien », au plus fort de la tourmente, du désarroi suscités par la crise du Covid 19. Des catéchèses spontanées destinées à « ceux qui pensaient moins se laisser interpeler par la vie de l’Église » ont provoqué l’intérêt, suscité une interpellation spirituelle, contribué à donner du sens à des situations où l’illogisme, la peur et l’angoisse assuraient une déstabilisation du bon sens dans les conduites à tenir face à la crise.

L’état de crise est l’état de la normalité de notre monde. Que celle-ci soit une crise sévère qui suscite un désarroi général et l’ébranlement des citadelles de nos convenances et de nos certitudes ou une crise feutrée que nous réussissons à gérer sans trop de perte. Force est de reconnaître que notre existence humaine, depuis la déchéance de l’homme de sa condition de vie paradisiaque est analogue à une situation de crise, et que les crises des sociétés humaines, à toutes les époques de l’histoire, ne sont que des rappels saisissants de cette unique vérité. La crise de la Pandémie actuelle du Coronavirus, est un des modes par lesquels se décline la rupture du lien organique, ontologique de l’existence humaine avec les lois ordonnatrices de la vie.

Vivant dans le monde, les chrétiens en subissent les violences et les cataclysmes, la ténèbre de ses éclipses qui tentent de ravir sous d’épais nuages la clarté de l’unique espérance que proclame le Christ dans l’Évangile selon saint Jean : « Prenez courage, j’ai moi, bel et bien vaincu le monde. » (Jn. 16, 33) Il y a eu à l’annonce de la pandémie, des décisions précipitées et hâtives suscitées par la peur, l’incompréhension de la situation inédite. Par les textes réunis dans cette publication, nous réalisons que la vitalité de l’Église, nourrie par sa foi, ouvre par un recours aux ressources de créativité et d’inventivité que favorise la grâce, des brèches salutaires, dans le tumulte des voix discordantes du monde pour faire entendre sa parole de vérité, de vie ainsi que son indéfectible espérance dans la victoire pascale du Christ, victorieux de toute situation aliénante pour l’homme, de toute finitude et de toutes les crises humaines. Le Dieu de l’Évangile en qui nous croyons et que nous confessons « est riche de tout, sans rien qui s’oppose à Lui, prévoyant tout et connaissant tout avant que tout naisse » (Saint Jean Damascène, La foi orthodoxe, I, VIII) avant que tout n’advienne. C’est Lui que célèbre les chœurs angéliques par l’Hymne de victoire que proclame l’Église à chaque Liturgie. Ce témoignage de foi de L’Église soutient l’enseignement des différents textes des entretiens réunis dans ce volume, d’une grande valeur spirituelle pour notre temps, traduits de la langue roumaine en langue française. C’est un texte que l’on ne saurait que recommander à tous ceux qui sont en quête du sens et de la valeur spirituelle de cette crise du Covid 19 que nous vivons. Nous encourageons sa large diffusion.

Pour acheter le livre, cliquez ICI !

Jacques Agbodjan