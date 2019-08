Le 4 août dernier, dans la cathédrale du « Patriarcat de Kiev », Philarète Denisenko a appelé ses paroissiens à manifester contre le chef de l’Église orthodoxe en Ukraine Épiphane Dumenko.

« Je lance un appel à vous tous », s’est adressé Philarète à ses fidèles. « Je vous ai servi pendant 53 ans dans la cathédrale, n’ayant manqué pas une seule liturgie ni un seul office. Par conséquent, je vous demande de protéger en premier lieu le Patriarcat de Kiev et moi-même en tant que patriarche ».

Il a appelé à des manifestations contre Épiphane Dumenko: « Adressez-vous aux autorités, organisez des manifestations. Il faut protester contre Épiphane parce que tout ce que se fait est sous son contrôle. »

Dans le même temps, le primat du « Patriarcat de Kiev » considère que « nous devons faire appel au président, au gouvernement et aux députés afin qu’ils protègent nos droits constitutionnels. Nous avons la liberté de conscience et la liberté de religion, mais ils (les responsables de l’ancien président Petro Poroshenko – NdT) ne nous laissent pas prier et nous expulsent . Où est la liberté en Ukraine ? Où est la Constitution, où sont les lois ? Les lois sont violées et il est donc nécessaire de les protéger et de protéger notre Église indépendante du Patriarcat de Kiev ».

Philarète est persuadé que la « destruction du Patriarcat de Kiev » entraînera inévitablement la destruction de l’Ukraine. Il a souligné que cela ne devrait pas être permis, car « notre État ukrainien, notre culture, notre langue et notre peuple nous sont des plus précieux ».

Il a aussi déclaré que « le tomos n’a eu pour résultat que la destruction du Patriarcat de Kiev ». Philarète a également rappelé aux personnes présentes qu’aucune des Églises locales n’avait reconnu ni le tomos ni l’Église orthodoxe en Ukraine.

Selon lui, « le tomos a rendu notre Église dépendante des Grecs. Nous étions une Église indépendante, libre et non reconnue. Et maintenant, nous sommes à la fois dépendants et toujours non reconnus ».

Vous pouvez regarder son homélie ci-dessous :

Source