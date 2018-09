Plus de 3 000 jeunes du monde entier ont assisté jeudi à la cérémonie d'ouverture de la Rencontre internationale de la jeunesse orthodoxe (ITO 2018) qui se tient cette année à Sibiu, en Roumanie.

La cérémonie incluait la présentation de chaque délégation sous le nom de « parade des drapeaux », en présence du patriarche de Roumanie Daniel, du métropolite Laurent de Transylvanie, de nombreux dignitaires, de membres du clergé et de personnalités locales et nationales. Une vidéo en roumain peut être vue ici.

La première personnalité qui a parlé aux jeunes a été le métropolite de Transylvanie. Il a déclaré que la cinquième rencontre internationale de la jeunesse orthodoxe à Sibiu est un immense privilège et un encouragement spirituel, et a souhaité la bienvenue à tous dans la capitale de la Transylvanie orthodoxe. Dans son allocution, le métropolite a souligné le sacrifice des héros de la Roumanie sur lesquels « la Roumanie d'aujourd'hui, notre liberté et notre dignité nationale se sont édifiées ».

Le patriarche a souligné qu' « il est particulièrement significatif que, dans l'Église orthodoxe roumaine, ces assemblées internationales de jeunes chrétiens orthodoxes se déroulent dans la communion de foi, la prière et le chant, le dialogue et la communion fraternelle, au début de la nouvelle année ecclésiastique, qui nous appelle à consacrer le temps de notre vie terrestre pour le salut ». Dans son message, le patriarche a rappelé les trois valeurs inscrites dans le thème de l'ITO 2018 : unité, foi et nation : « Chers jeunes chrétiens orthodoxes de Roumanie et d'autres pays, vous qui êtes des apôtres et des missionnaires de la liberté et de l'unité ethnique ou nationale, mais aussi de la communion entre les peuples, de la coopération entre groupes ethniques, quand vous cultivez un amour généreux en famille, avec les amis, avec la paroisse, avec votre diocèse et dans les assemblées nationales et internationales, pour le bien de tout le peuple orthodoxe et la communion des peuples du monde ». « Cette année, nous vous invitons tous à Bucarest, le 25 novembre, pour la cérémonie de consécration de la cathédrale nationale », a déclaré le patriarche Daniel en terminant son discours.

Cette manifestation s'inscrit dans la continuité des rencontres organisées à Baia Mare en 2013 et 2014, à Cluj-Napoca en 2015, à Bucarest en 2016 et à Iasi en 2017.

Le but de l'ITO est de créer le cadre dans lequel les jeunes peuvent vivre des moments qui transforment leur vie, un environnement qui leur permet de ressentir le sens de la communion, de l'appartenance, avec des jeunes d'autres régions ou qui sont issus de pays différents. Un lieu où ils peuvent partager les valeurs orthodoxes de la vie et où ils peuvent devenir des annonciateurs du message chrétien, en le répercutant dans leurs communautés.

