Plus de 40 000 fidèles à la procession annuelle en l’honneur de la famille impériale martyre

Chaque année, le diocèse d’Ekaterinbourg de l’Église orthodoxe russe organise une série d’événements en l’honneur du martyre du tsar Nicolas II et de sa famille. Les événements, connus sous le nom de jours impériaux, culminent dans la liturgie nocturne sur le site du martyre de la Famille impériale et la procession à Ganina Yama, où leurs saints corps ont été jetés de manière blasphématoire. Cette année, plus de 40 000