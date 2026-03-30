Plus que quelques jours pour s’inscrire au 18e Congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale

Selon le document diffusé relatif aux renseignements pratiques, les inscriptions au 18e Congrès de la Fraternité orthodoxe occidentale, peuvent être ...
Cette émission explore la manière dont virginité, ascèse et vie consacrée ont constitué, dans le monde patriarcal antique, de véritables ...
Grand Carême Saint Alexis de Rome, l’homme de Dieu (411) ; saint Marin, martyr ; saint Patrick (ou Patrice), évêque, ...
Saint Jean Climaque, abbé du Mont Sinaï (VIIème s.) ; saints apôtres Sosthène, Apollos, Céphas, César, Épaphrodite (Ier s.) ; ...
Extrait de la table ronde œcuménique autour des 10 ans de l’encyclique Laudato Si’, organisée l’année dernière par les Facultés ...
Grand Carême, dispense d’huile et de vin Liturgie de S. Basile Sainte Marie l’Égyptienne Saint Marc évêque d’Aréthuse en Syrie ...
Orthodoxie.tv retransmettra en direct la divine liturgie présidée par Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, le dimanche 29 mars 2026 ...
Comme chaque année, le monastère de la Transfiguration à Terrasson-Lavilledieu (Dordogne) organise deux journées de rencontres spirituelles. Elles auront lieu ...
Le père Jean-Claude Gurnade, dans le contexte actuel d’une montée croissante de toutes sortes d’addictions, nous propose aujourd’hui de nous ...
Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) de mars, Carol Saba a reçu Mgr Job de Pisidie ...
La prochaine conférence de Bertrand Vergely « Le vrai » aura lieu le mardi 31 mars à 18 h 30 dans les locaux de ...
Cette émission met en lumière la révolution silencieuse opérée par Jésus dans sa manière de rencontrer les femmes. Il ne ...