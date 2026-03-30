Plus que quelques jours pour s’inscrire au 18e Congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale

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Plus que quelques jours pour s’inscrire au 18e Congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale

Selon le document diffusé relatif aux renseignements pratiques, les inscriptions au 18e Congrès de la Fraternité orthodoxe occidentale, peuvent être faites jusqu’au mercredi 1er avril. Par ailleurs, durant le congrès, l’exposition sur le centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge sera visible sur place.

Source : Fraternité orthodoxe

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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