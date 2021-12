Première liturgie de la paroisse orthodoxe de la Résurrection à Nantes

Une nouvelle paroisse orthodoxe sous la juridiction du métropolite Jean de Doubna de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale vient d’être créée à Nantes.

La paroisse orthodoxe de la Résurrection de Nantes et Pays de la Loire compte parmi ses membres des personnes de nationalités, d’origines et d’héritages culturels différents, tels que russes, serbes, grecs, français etc. Les offices y sont célébrés en français. La chorale chante en français, mais également dans les diverses langues.

Accueillis grâce à la solidarité de la paroisse de la Trinité de l’Éraudière

Dès le mois de décembre, la paroisse de la Trinité de l’Éraudière de l’Église catholique en Loire-Atlantique accueille la nouvelle communauté et met à disposition la chapelle de Saint-Jean-Bosco, qui se situe 15, rue du Moulin des Carmes, 44300 Nantes, à proximité des transports en commun (tram ligne 1, bus C1, C6) et d’un vaste parking de ville.

Célébrations

Dans un premier temps, une liturgie y sera célébrée de manière fixe le premier dimanche de chaque mois, d’autres offices pouvant être programmés en fonction des disponibilités de l’église et du désir de l’assemblée. Le recteur de la paroisse orthodoxe de la Résurrection est le père Emmanuel Lomüller, qui est également prêtre et recteur de la Paroisse orthodoxe de l’Annonciation à Angers.

La première liturgie a eu lieu dimanche 5 décembre et a réunie plus d’une trentaine de fidèles et fut suivie par des agapes carémiques traditionnelles.

Pour en savoir plus

Renseignements sur les offices, les sacrements, la communauté et toute autre question auprès du secrétariat de la paroisse : col.ortho.rf44@orthodoxe-francorusse-paysdelaloire.com