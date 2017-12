La première réunion de la commission pour le dialogue entre l’Église orthodoxe russe et l’Église syro-jacobite a eu lieu du 7 au 10 décembre 2017 à Tcherepovets (région de Vologda). Le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie s’était entendue sur la création du cette commission avec le patriarche de l’Église syro-jacobite Ignace Ephrem II, durant la visite du primat de cette Église en Russie, du 9 au 13 novembre 2015. Le 11 mai 2017, une réunion du groupe de travail mixte pour la préparation au dialogue avait eu lieu à Washington. Le 29 juillet, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe avait défini la composition de la commission pour l’Église orthodoxe russe, le Synode de l’Église syro-jacobite prenant en octobre la décision correspondante. La commission se compose, pour le Patriarcat de Moscou de : l’évêque Flavien de Tcherepovets et de Beloozersk, co-président ; l’higoumène Arsène (Sokolov), représentant du patriarche de Moscou et de toute la Russie auprès du patriarche d’Antioche et de tout l’Orient ; l’hiéromoine Stéphane (Igoumnov), secrétaire du DREE aux relations interchrétiennes ; E. Bakhtine et S. Alferov, collaborateurs du DREE. L’Église syro-jacobite est représentée par : l’archevêque Mor Dionysios Issa Gurbuz, exarque patriarcal en Suisse et en Autriche, co-président ; l’archimandrite Jak Yakoub, directeur du Département patriarcal aux affaires de la jeunesse ; l’archimandrite Roger Youssef Akhrass, directeur du Département d’études syriennes ; le diacre Imad Syryany, collaborateur du secrétariat patriarcal ; Shadi Sarweh, directeur exécutif de la Fondation caritative Saint-Ephrem. Les séances des 8 et 9 décembre ont permis de définir les principales orientations du travail pour la période à venir : collaboration dans les domaines de l’aide humanitaire, de l’information, de la culture et de la recherche, ainsi que dans l’étude des traditions monastiques et du ministère social des Églises.

La commission a constaté que le dialogue bilatéral entre le Patriarcat de Moscou et l’Église orthodoxe russe débutait dans le contexte d’un conflit militaire meurtrier et de violence terroristes. Les chrétiens, qui vivent depuis des siècles sur ces terres bibliques, en sont les victimes, notamment des milliers de Syro-jacobites. Les deux parties ont déclaré condamner résolument toute forme de terrorisme et d’extrémisme, dont le principe n’est ni éthique, ni religieux, ni politique, mais diabolique. Les participants à la rencontre ont exprimé leur profondes condoléances à tous les habitants de Syrie qui ont perdu des proches et des parents dans le courant des évènements ces dernières années, ainsi que les familles des soldats et des officiers russes tombés pour défendre la souveraineté et le droit à la paix du peuple de la République arabe syrienne, notamment ceux morts dans le crash de l’avion du ministère de la Défense en mer Noire, le 25 décembre 2016.

Exprimant son espoir dans le prochain retour à la paix en Syrie, la commission a constaté la valeur particulière de la longue expérience de coexistence pacifique dans ce pays, comme en Russie, de peuples et de communautés religieuses différents. Les représentants syro-jacobites ont souligné l’importance du rôle de l’état de la Fédération de Russie et de l’ensemble de la société civile, notamment de l’Église orthodoxe russe, dans le processus de règlement du conflit syrien, disant espérer établir des contacts réguliers avec le Groupe de travail pour l’aide humanitaire en Syrie du Conseil présidentiel pour la coopération avec les associations religieuses.

La commission a discuté des perspectives d’organisation d’échanges d’étudiants et de développement d’autres formes de collaboration. On a constaté qu’il était important que des membres de l’Église syro-jacobite participent aux conférences théologiques organisées par l’Institut des hautes études Saints-Cyrille-et-Méthode. La partie syro-jacobite prévoit d’inviter des théologiens de l’Église orthodoxe russe à participer aux forums scientifiques qu’elle organise, notamment dans les diocèses de l’étranger.

Les possibilités de coordonner les efforts dans la sphère médiatique ont été étudiées.

Ont été élus secrétaires de la commission : S. Alferov pour l’Église orthodoxe russe ; le diacre Imad Syryany pour l’Église syro-jacobite.

Un mémorandum commun a été adopté à la fin de la réunion. Les résultats de la rencontre seront communiqués aux Synodes respectifs des deux Églises.

Le 9 décembre, fête des saints patrons de Tcherepovets, saints Athanase et Théodose, les membres de la commission ont assisté à la liturgie célébrée à la cathédrale de la ville, dédiée à ces deux saints. L’office était présidé par l’évêque Flavien de Tcherepovets et par l’évêque Tarasse de Veliki Oustioug.

Le soir du même jour, les participants ont assisté à un concert. L’évêque Flavien, le maire de la ville, M. P. Goussiev, l’higoumène Arsène (Sokolov) et l’archimandrite Jak Yakoub ont prononcé un discours avant le concert.

Une visite du musée des beaux-arts de la ville, ainsi que de plusieurs églises, était au programme de la visite. Pendant son court séjour à Moscou, la délégation syro-jacobite a visité le Musée de l’icône russe, et s’est promenée dans le centre historique de la ville.

Le 10 décembre, les membres de la délégation sont repartis pour la Syrie.

La prochaine réunion aura lieu en 2018 sur le territoire de l’Église syro-jacobite.

