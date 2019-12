Le 4 décembre, les évêques de l’exarchat du Patriarcat de Moscou en Europe occidentale se sont réunis : Mgr Antoine, métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale, exarque du patriarche ; Mgr Simon, archevêque de Bruxelles et de Belgique ; Mgr Élisée, archevêque de La Haye et des Pays-Bas ; Mgr Nestor, archevêque de Madrid et de Lisbonne ; Mgr Mathieu, évêque de Sourozh ainsi que Mgr Ambroise de Bogorodsk. Ils ont ensuite concélébré avec le clergé la divine liturgie à la cathédrale de la Sainte-Trinité à Paris (photographie).

Source et intégralité de la note : diocèse de Chersonèse