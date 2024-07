L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge annonce le lancement de la nouvelle formule de la formation “Orthodoxie et médias”. Destinée à un large public, cette formation est accessible à tous, sans prérequis, et s’adresse tant aux débutants qu’aux personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances en communication à la lumière de la théologie chrétienne, de manière générale et orthodoxe, de manière spécifique.

