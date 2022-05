Présentation du livre « La théologie sacramentaire byzantine : Les sacrements chez Nicolas Cabasilas et Syméon de Thessalonique » de l’archevêque Job de Telmessos

« Nicolas Cabasilas (v. 1322-v. 1391) et Syméon de Thessalonique (v. 1360-1429)

sont deux grandes figures intellectuelles du monde byzantin du xive siècle et

de surcroît des familiers du cercle hésychaste constantinopolitain des frères

Calliste et Ignace Xanthopouloi. Leurs traités théologiques sur les sacrements

ou mystères de l’Église eurent un impact déterminant sur leur postérité, si

bien que l’on peut les considérer comme de dignes porte-parole de la théologie

sacramentaire byzantine. Leur grande érudition apparaît notamment dans leur

connaissance de l’œuvre de Thomas d’Aquin (1225-1274), traduite en grec à

leur époque par les frères Démétrios et Prochoros Kydonès, avec laquelle ils sont

entrés indirectement en dialogue. En ce sens, leurs écrits, qui ne manquent pas

d’actualité, s’avèrent utiles au débat œcuménique contemporain.

La présente étude tente de faire dialoguer Nicolas Cabasilas et Syméon de

Thessalonique avec le Docteur Angélique sur les mystères, le nombre de sacrements,

l’initiation chrétienne, la théologie eucharistique, le sacerdoce et la

théologie de la grâce afin de montrer à la fois la convergence et l’incommensurabilité

des deux systèmes théologiques, latin et byzantin. » (Préface de Marie-Hélène Congourdeau).