Prière spéciale de l’Église orthodoxe roumaine pour la cessation de l’épidémie du coronavirus

Prière spéciale pour la cessation de la nouvelle épidémie

Avant le Congé de l’office (Divine Liturgie, Vêpres ou Complies), le prêtre dit : Prions le Seigneur !

Les fidèles : Seigneur, aie pitié / Kyrie, eleison !

Le prêtre lit cette prière sur l’ambon, se tournant vers l’orient :

Seigneur, notre Dieu, Qui es riche en miséricorde et Qui avec diligente sagesse guides notre vie, écoute notre prière, reçois notre repentir pour nos péchés, mets un terme à la nouvelle maladie contagieuse (la nouvelle épidémie), tout comme Tu as mis un terme au châtiment de Ton peuple au temps du roi David. Toi qui es le Médecin de nos âmes et de nos corps, accorde la santé à ceux qui sont atteints de la maladie, en les faisant promptement se lever de leur lit de douleur, pour qu’ils puissent Te glorifier, Toi le Sauveur Miséricordieux, et préserve de toute maladie ceux qui sont en bonne santé. Bénis, fortifie et garde, Seigneur, par Ta grâce, tous ceux qui, avec amour pour les hommes et esprit de sacrifice, soignent les malades dans leurs maisons ou dans les hôpitaux. Éloigne toute maladie et souffrance de Ton peuple et apprends-nous à apprécier la vie et la santé comme des dons qui viennent de Toi. Accorde-nous, Seigneur, Ta paix et remplis nos cœurs d’une foi inébranlable dans Ta protection, d’espérance en Ton aide et d’amour pour Toi et pour notre prochain. Car c’est à Toi qu’il appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, ô notre Dieu, et nous Te rendons gloire : Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.

Les fidèles : Amen.

Ensuite le Congé de l’office (Divine Liturgie, Vêpres ou Complies).

