Prions avec les moines athonites pour la délivrance du coronavirus !

Comme nous l’avons annoncé une vigile aura lieu dans la nuit du 27 au 28 mars sur le Mont Athos pour la délivrance du coronavirus. La vigile commencerα à 18h, heure de Paris. Pour ceux qui voudraient à cet instant se joindre dans la prière aux moines de la Sainte Montagne, nous publions ici, sous format PDF, l’office d’intercession à la Mère de Dieu et à saint Charalampe, ainsi que l’acathiste au saint, en version slavon/français. Cet acathiste est disponible en serbe et en roumain. Une autre version de l’acathiste en français est également disponible ici !

À l’occasion de cet office sur la Sainte Montagne, le hiéromoine Macaire de Simonos Petra nous a fait parvenir le texte suivant : «

Vendredi 26 mars, sur ordre de la Sainte Communauté, tous les monastères et skites de la Sainte Montagne vont célébrer une vigile nocturne, élevant hymnes et prières spéciales à la Toute-Sainte Mère de Dieu et vers le saint hiéromartyr Charalampos, dont la relique du crâne, conservée aux Météores, a plusieurs fois opéré des miracles en temps d’épidémie. En ces moments tragiques pour toute l’humanité, les moines de la Sainte Montagne réalisent plus que jamais que leur vocation est de se tenir sur la brèche par la prière et l’intercession. Là où la science et tous les moyens humains se révèlent impuissants et manifestent la fragilité d’un monde construit sur des valeurs purement matérielles, la foi de nos Pères demeurent inébranlable, et elle seule peut donner aux fidèles éprouvés courage et confiance que par les prières des saints ce fléau passera sans faire trop de victimes. Ce n’est pas seulement lors de cette vigile, mais à tout moment que la prière de la Sainte Montagne constitue le pilier de l’Église du Christ, qui la relie au Ciel et qui fait descendre sur les âmes la consolation divine. « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume » (Luc 12, 32). Et qui sait ? De même qu’après la tempête le soleil brille d’un nouvel éclat, après le fléau, la foi connaîtra-t-elle un renouveau ? »«