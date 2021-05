L’émission de télévision « L’orthodoxie, ici et maintenant » sur KTO du mois de mai a pour thème « Quel christianisme pour le XXIe siècle et quel XXIe siècle pour le christianisme ? » L’invité est le politologue Dominique Reynié, directeur de la Fondation pour l’innovation politique, professeur des universités à Sciences Po, qui vient de publier, sous sa direction, aux Éditions du Cerf, « Le XXIe siècle du christianisme » . « À l’heure des débats incessants sur la laïcité, dix intellectuels, politologues, théologiens et historiens de renom rappellent les apports et les défis du catholicisme, du protestantisme et de l’orthodoxie » (Le Figaro). Ci-dessous : la vidéo de l’émission.