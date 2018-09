Les questions de l’autocéphalie, de l’ethno-phylétisme, de l’organisation ecclésiale des Eglises orthodoxes sont des sujets toujours d’actualité. Nous vous proposons, sur ceux-ci, un article du père Jivko Panev intitulé «Quelques remarques sur l’autocéphalie». Celui-ci donne un aperçu historique et canonique. L’article est paru initialement dans la revue Contacts n°170, pp 125-133, Paris, 1995, et en anglais "Some Remarks of the Notion of Autocephaly, dans Sourozh - A Journal of Orthodox Life and Thought, N° 63, pp 25-32, Oxford 1996. Une traduction en ukrainien de l'article a été publiée dans "Metron" (n°4/2006) - le journal scientifique de l'Institut de droit ecclésiastique de l'Université catholique ukrainienne de Lviv. Pour lire ce texte, cliquez sur ce lien.

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir