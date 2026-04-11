Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : le Christ est ressuscité !

Dans ce nouvel épisode de « Questions du cœur », le père Irénée Gribov s’arrête sur le cœur de la foi chrétienne : la Pâque. Il propose de la découvrir à travers trois portes. L’icône de la descente du Christ aux enfers, d’abord, qui montre le Christ saisissant Adam et Ève par les poignets pour les arracher à la mort – signe que le salut est un acte de Dieu. Le temps, ensuite : la date variable de Pâques, calculée depuis le concile de Nicée selon l’équinoxe et la pleine lune, diffère entre Orient et Occident en raison de calendriers différents, mais il s’agit d’une seule et même fête. Enfin, les questions courantes : Pâque n’est pas issue d’une fête païenne mais de l’annonce de la Résurrection ; le mot vient de l’hébreu pesah (passage), désignant pour les chrétiens le passage de la mort à la vie en Dieu. Le père Irénée invite chacun, orthodoxe ou non, à venir découvrir la célébration pascale dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril, dans les paroisses orthodoxes.