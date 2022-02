Radio (France-Culture) : “En quête d’unité”

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture du 6 février qui avait pour thème “En quête d’unité”. Les intervenants sont Patrice Mahieu, moine-prêtre de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes, spécialiste de l’œcuménisme, auteur de plusieurs ouvrages, et Alexandre Galaka, prêtre orthodoxe à Liège, enseignant à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Présentation : “Entretien avec deux prêtres, un catholique et un orthodoxe, sur leur livre “En quête d’unité“, un dialogue franc et respectueux qui nous fait mieux comprendre le trésor spirituel qui rassemble ces deux familles chrétiennes et les points de divergence qui les séparent. La genèse du livre ; L’amitié et la découverte de la vie religieuse de l’autre ; La recherche de Dieu, pour l’un et l’autre ; Ce que nous avons en commun : la tradition, la liturgie, les sacrements, l’Écriture Sainte… ; ce qui a progressé : l’état d’esprit, les rencontres, les dialogues sur les points controversés ; la distinction essentielle : distinguer la foi de l’élaboration théologique ; ce qui reste encore comme obstacles ; l’urgence de la communion et du témoignage commun.”