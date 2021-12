Radio (France-Culture): “Le monastère de Žiča, au cœur de la spiritualité serbe”

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture diffusée le 28 novembre avait pour sujet “Le monastère de Žiča, au cœur de la spiritualité serbe”. L’invité était Lioubomir Mihailovitch, traducteur d’ouvrages serbes. Présentation : “Première de deux émissions sur les hauts lieux de la spiritualité orthodoxe serbe, consacrée au monastère de Žiča, à 170 kilomètres au sud de Belgrade, qui a été fondé au XIIIe siècle par le roi Stefan et son frère, Saint Sava. Situer Žiča dans l’espace et dans le temps ; un sanctuaire fondé au XIIIe siècle par le roi Stefan le Premier Couronné (premier monarque serbe couronné à Žiča qui deviendra le saint moine Simon) et son frère cadet, saint Sava, qui fut le premier archevêque serbe intronisé à Žiča ; l’après Sava, une période de survie ; la restauration de Žiča en 1855-1857 par l’évêque Joanikije ; la renaissance spirituelle à l’époque de l’évêque Nicolas Vélimirovitch (1934-1941) ; Žiča aujourd’hui : une présence vivante et active, toujours au cœur de la spiritualité serbe.”

Photographie : Wikipédia.