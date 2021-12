Radio (France-Culture): “Les monastères orthodoxes en Herzégovine”

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture du 12 décembre avait pour sujet “Les monastères orthodoxes en Herzégovine”. L’invité était Lioubomir Mihailovitch, traducteur d’ouvrages serbes. Présentation : “Deuxième émission (la première) sur les hauts lieux de la spiritualité orthodoxe serbe consacrée aux monastères en Herzégovine, une des plus anciennes contrées serbes, peu connue en Occident. Brève présentation de l’Herzégovine ; le monastère de Tvrdoš et saint Basile d’Ostrog ; le monastère de Duži et son rapport avec les Serbes de Venise et de Trieste, l’œuvre de l’higoumène Teodora ; le monastère Saint-Pierre-Saint Paul (Petropavlov) : histoire et renaissance au XXe siècle ; l’église de la Résurrection de Prebilovci consacrée en août 2015 ; extrait d’un entretien de l’évêque Grégoire.”

Photographie ci-dessus : Le monastère de Tvrdoš (Bosnie-Herzégovine). Source : Wikipédia.