RCF Aix-Marseille : Clément d’Alexandrie, père du dialogue ?

Catégories À la Une Actualités Radio par
RCF Aix-Marseille : Clément d’Alexandrie, père du dialogue ?

Clément d’Alexandrie assume pleinement l’héritage philosophique grec comme préparation au Christ. Pour lui, la philosophie est aux Grecs ce que la Loi fut aux Juifs : un pédagogue vers le Logos. Le Christ est la Raison universelle, présente dès l’origine dans le monde et l’esprit humain.
Sa trilogie – Protreptique, Pédagogue, Stromates – accompagne la maturation spirituelle du chrétien. Le Protreptique exhorte à quitter les idoles pour accueillir le Logos incarné. Le Pédagogue forme une éthique chrétienne concrète, notamment conjugale. Les Stromates décrivent la vraie gnose : une foi approfondie par l’amour et la connaissance.
La gnose chrétienne n’est pas élitiste, mais transfiguration intérieure. La prière devient continue et la vie entière liturgie. Connaître Dieu, c’est l’aimer et lui devenir semblable.

À propos de l'auteur

Photo of author

Orthodoxie.com

Lire tous les articles par Orthodoxie.com

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

RCF Aix-Marseille : Clément d’Alexandrie, père du dialogue ?

Clément d’Alexandrie assume pleinement l’héritage philosophique grec comme préparation au Christ. Pour lui, la philosophie est aux Grecs ce que ...

10 juillet

Jour de jeûne Les 45 martyrs de Nicopolis en Arménie : saints Léonce, Maurice, Daniel, Antoine, Alexandre et leurs compagnons ...

27 juin (ancien calendrier) / 10 juillet (nouveau)

Carême des saints Apôtres Saint Samson l’hospitalier, anargyre à Constantinople (vers 530) ; sainte Jeanne la myrrhophore ; sainte Pome, ...

L’Acathiste à la Mère de Dieu est publié en coréen

Les éditions du diocèse de Corée du Patriarcat de Moscou ont publié la traduction de l’Acathiste à la Très sainte ...

Le ministère de l’intérieur estonien donne six mois à l’Église chrétienne orthodoxe estonienne pour rompre ses liens avec le Patriarcat de Moscou

Le ministère de l’Intérieur estonien a donné six mois à l’Église chrétienne orthodoxe estonienne, qui est une Église autonome et ...

9 juillet

Saint Pancrace, évêque de Taormine, martyr (Ier s.) ; saint Cyrille, évêque de Gortyne, martyr (250); saints Patermuthe et Coprès, ...

Apprendre l’Évangile par cœur : Jean 6, 52-56 : la Chair et le Sang

Ce récitatif porte sur Jean 6, 52-56, la Chair et le Sang. Sachant que pour ses contemporains juifs le grand ...

RCF Hérault : Les saints Pierre et Févronia

Chaque semaine sur RCF Maguelone Hérault : traditions, événements et actualités des Églises Orthodoxes pour mieux connaître la vie de ...

26 juin (ancien calendrier) / 9 juillet (nouveau)

Carême des saints Apôtres Icône de Notre-Dame de Tikhvine. Saint David de Thessalonique, ermite (vers 540) ; saint Maixent d’Agde, ...

Fête de saint Procope, protecteur de la ville de Tirana

Le mercredi 8 juillet 2026, la fête de saint Procope a été célébrée dans la nouvelle église qui porte son ...

La Liturgie a été célébrée en l’église Saint-Nicolas à Changhaï à l’occasion de la fête de S. Jean Maximovitch

Le 2 juillet, jour du 60e anniversaire du trépas de saint Jean de Changhaï, la communauté orthodoxe russe a solennellement ...

Le gouvernement ukrainien approuve la construction d’un « Panthéon national ukrainien » sur le territoire de la Laure des Grottes de Kiev

Le site internet de l’Église orthodoxe ukrainienne, sous l’omophore du métropolite Onuphre de Kiev, a publié l’information suivante en date ...

25 juin (ancien calendrier) / 8 juillet (nouveau)

Carême des saints Apôtres Après-fête de St Jean Baptiste. Sainte Fébronie, vierge, martyre en Mésopotamie (vers 304) ; saint Gallican, ...

8 juillet

Jour de jeûne Apparition de l’Icône de Notre-Dame de Kazan (1579) ; saint Procope de Césarée, mégalomartyr (303) ; saint ...

Évènement : Concert du chœur « Znamenie » à Agen, le 8 juillet à 17h

Le chœur russe de Paris « Znamenie », dirigé par Ekaterina Anapolskaya et accompagné à l’orgue par Slava Chevliakov, donnera ...

Antioche de Pisidie : la divine liturgie du 9 juillet annulée faute d’autorisation

La métropole de Pisidie (Patriarcat œcuménique) a annoncé, le 6 juillet 2026, que la divine liturgie prévue le 9 juillet ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.