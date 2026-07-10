RCF Aix-Marseille : Clément d’Alexandrie, père du dialogue ?

Clément d’Alexandrie assume pleinement l’héritage philosophique grec comme préparation au Christ. Pour lui, la philosophie est aux Grecs ce que la Loi fut aux Juifs : un pédagogue vers le Logos. Le Christ est la Raison universelle, présente dès l’origine dans le monde et l’esprit humain.

Sa trilogie – Protreptique, Pédagogue, Stromates – accompagne la maturation spirituelle du chrétien. Le Protreptique exhorte à quitter les idoles pour accueillir le Logos incarné. Le Pédagogue forme une éthique chrétienne concrète, notamment conjugale. Les Stromates décrivent la vraie gnose : une foi approfondie par l’amour et la connaissance.

La gnose chrétienne n’est pas élitiste, mais transfiguration intérieure. La prière devient continue et la vie entière liturgie. Connaître Dieu, c’est l’aimer et lui devenir semblable.