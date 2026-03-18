RCF Aix-Marseille : Justin de Naplouse : Dialogue avec les juifs – Le Logos

Ce texte présente le Dialogue avec Tryphon, écrit après la révolte de Bar Kochba, qui confronte judaïsme rabbinique et christianisme. Justin y affirme que la Loi est provisoire et trouve son accomplissement en Jésus-Christ, seul véritable Israël. Il accuse les rabbins d’avoir modifié certains textes hébreux, donnant priorité à la Septante. Pour lui, les Écritures ne s’éclairent qu’à la lumière du Christ, clé de leur interprétation.

Jésus est identifié au Logos éternel, raison créatrice, semence de vérité présente dans toute l’humanité. Ainsi, l’Ancien Testament et la philosophie grecque convergent vers le Christ. Justin reconnaît des « chrétiens avant le Christ » chez les justes et philosophes qui ont vécu selon le Logos. Son apport majeur est l’universalité du salut : toutes les semences de vérité, dispersées dans le monde, trouvent leur plénitude en Jésus-Christ.