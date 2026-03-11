RCF Aix-Marseille : La Didaché et Clément de Rome

Cette émission présente les Pères apostoliques comme les héritiers directs des apôtres, garants de la première structuration de l’Église.

La Didaché, texte judéo-chrétien très ancien, décrit concrètement la vie chrétienne primitive : catéchèse morale des « deux voies », baptême, eucharistie, jeûne, confession et prière. Elle témoigne d’un christianisme encore très proche du judaïsme, marqué par une pratique communautaire simple et fervente.

Clément de Rome, troisième évêque de Rome, intervient pour rétablir la paix dans l’Église de Corinthe, troublée par une révolte contre les anciens.

Sa lettre affirme l’importance de l’humilité, de la concorde et de la succession apostolique. Il présente l’Église comme un corps ordonné, voulu par Dieu, où chacun a sa place. L’autorité n’y est jamais domination, mais service de l’unité.

La lettre s’achève par une grande prière universelle, révélant une spiritualité déjà profondément ecclésiale.