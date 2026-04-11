RCF Aix-Marseille : Les femmes martyres de l’Eglise indivise (1)

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RCF Aix-Marseille : Les femmes martyres de l’Eglise indivise (1)

Les femmes martyres de l’Eglise indivise : Figures de la liberté spirituelle féminine dans un monde de domination.

Cette émission explore les grandes figures de femmes martyres du christianisme ancien et montre comment leur témoignage constitue une forme de liberté spirituelle radicale dans un monde dominé par des structures patriarcales. Le martyre féminin n’est pas présenté comme une recherche de la souffrance, mais comme un refus d’être définie par les pouvoirs politiques, sociaux ou familiaux.
À travers des figures comme Thècle, Photina la Samaritaine, Blandine, Agnès et Cécile, se révèlent différentes formes de libération spirituelle. Thècle incarne la liberté née de l’écoute de l’Évangile et du refus du mariage imposé. Photina passe de la marginalité sociale à la parole prophétique. Blandine manifeste que la faiblesse sociale peut devenir invincible dans la foi. Agnès proclame la virginité comme refus d’être possédée par le pouvoir politique ou familial.
Enfin Cécile montre que la prière et la fidélité intérieure peuvent transformer le monde sans violence. À travers ces figures, le christianisme ancien apparaît comme un lieu où les femmes ont pu affirmer une souveraineté spirituelle inattendue.

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Kassiana Panev

Traductrice Interprète anglais-français niveau Master 2 et assistante d'émission pour Orthodoxie TV.
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