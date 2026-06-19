RCF Aix-Marseille : Saint Irénée de Lyon (2) – La Tradition

Pour Irénée, la réfutation de la gnose ne passe pas par la philosophie mais par la Tradition apostolique. Cette Tradition est transmise publiquement par les apôtres puis par la succession des évêques. Elle s’enracine dans les quatre évangiles, seuls reconnus comme authentiques, issus du témoignage apostolique. Face aux écrits gnostiques tardifs et privés, l’Église peut produire des lignées épiscopales continues.

La Tradition est unique, universelle et spirituelle : une même foi est confessée partout. Elle est guidée par l’Esprit Saint, qui garantit sa fidélité et sa jeunesse permanente.

La règle de foi est d’abord baptismale et trinitaire. Croire, c’est entrer dans une vérité vécue et reçue, non dans une spéculation secrète. La foi est connaissance enracinée dans le réel.