RCF Aix-Marseilles : Origène (1) – Sa vie son oeuvre sa postérité

Origène (185-253) est l’un des plus grands génies du christianisme ancien. Formé à Alexandrie, élève de Clément, il unit rigueur intellectuelle et ascèse radicale. Théologien, exégète et philosophe, il fonde la méthode allégorique et spirituelle de lecture de la Bible. Son œuvre immense — plus de 600 volumes — couvre la polémique (Contre Celse), la théologie (Sur les principes), la prière et l’exégèse. Il conçoit la théologie comme recherche humble, intertextuelle, « la Bible expliquant la Bible ».

Sa pensée articule foi et raison, inspirant les grands Pères du IVᵉ siècle (Basile, Grégoire, Athanase) et influençant durablement la tradition chrétienne. Cependant, certaines de ses thèses (préexistence des âmes, salut universel) seront condamnées au concile œcuménique de 553.

Origène demeure un maître de la liberté spirituelle : croire, c’est chercher, comprendre et se transformer intérieurement. Son héritage, à la fois admiré et controversé, marque la tension féconde entre génie théologique et fidélité à la tradition.