RCF Bordeaux : « J’ai frappé le rocher et les eaux ont coulé »

Le père Jean-Claude Gurnade rend hommage au métropolite Stéphane de Tallin qui l’a ordonné il y a plus de trente ans. Il présente en effet le livre du métropolite intitulé « J’ai frappé le rocher et les eaux ont coulé » aux éditions du Cerf. Ce livre reprend toutes une série de textes écrits aux cours des trente dernières années, qui montrent le souci réellement pastoral de cet évêque, Métropolite de Tallin en Estonie aujourd’hui. On retrouve le Père Jean-Claude, suivi d’une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.