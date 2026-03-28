RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La neptothérapie  »

Le père Jean-Claude Gurnade, dans le contexte actuel d’une montée croissante de toutes sortes d’addictions, nous propose aujourd’hui de nous introduire dans le dernier livre du théologien Jean-Claude Larchet consacrée à la « neptothérapie » (éditions Salvator, 2026, 136 pages, 16 euros). Le théologien décrit avec précision cette méthode thérapeutique qui repose sur le contrôle des pensées qui entretiennent les passions et les addictions ; méthode éprouvée et développée par les Pères de l’église d’Orient. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.