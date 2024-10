L’émission « Actualités des Églises orthodoxes » du 3 octobre présentée par Tatiana Sleptsova, est consacrée à la cérémonie de mariage orthodoxe qui est un spectacle fascinant de rites sacrés, d’anciennes traditions et de symbolisme profond. Son déroulement, tout en étant immuable et traditionnel, est chargé de significations qui transcendent le temps et l’espace pour unir deux âmes en un seul être.