Echange philosophico-théologique avec le père Jean Gueit et Marie-Jeanne Coutagne, philosophe et déléguée à l’oecuménisme pour le diocèse d’Aix, à propos de ces deux sujets d’actualité, le procès de l’attentat de Saint-Etienne-de-Rouvray et les “convois de la liberté”. Une invitation pour les chrétiens à pardonner, sans oublier, pour ne pas se laisser ronger par la colère.