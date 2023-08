Recension: « chrétiens en débat avec l’islam, viie-xxie siècle »

Ce livre est un dossier qui présente des textes peu connus d’auteurs chrétiens de différentes branches du christianisme oriental (orthodoxes, melkites, monophysites, nestoriens) ayant vécu au Moyen-Orient, en Égypte ou en Éthiopie, qui ont eu à débattre avec des théologiens musulmans ou à éclairer leurs ouailles ou leurs frères chrétiens sur des sujets où le christianisme de l’Islam se différencient ou s’opposent. Par rapport aux Écrits sur l’Islam de saint Jean Damascène, publiés dans la Collection « Sources chrétiennes » (n° 383), aux Entretiens avec un musulman de Manuel II Paléologue, publiés dans la même collection (n° 115), ou aux trois Dialogues avec des musulmans de saint Grégoire Palamas (publiés en traduction française à Athènes en 2003), ces textes sont peu connus. Il faut donc remercier « Albocicade » de les avoir réunis et publiés.

Sous ce pseudonyme se cache un laïc orthodoxe né en 1966, qui depuis de nombreuses années tient le blog « Les cigales éloquentes ». Autodidacte et passionné par les textes bibliques et patristiques, spécialisé depuis quelque temps dans la littérature chrétienne arabe ancienne, il propose sur son site une mine d’ouvrages et de textes anciens libres de droits, qu’il est allé chercher en version numérique dans les bibliothèques, a parfois lui-même scannés, ou a réunis en des recueils thématiques.

Dans ce volume, il donne la parole, parfois très brièvement, parfois plus longuement, à vingt-cinq auteurs ayant vécu entre le VIIe et le XIXe siècles. Sur cette page, on en trouvera la liste. On y trouvera aussi la liste des questions abordées, et une transcription de la présentation que l’auteur a donnée de ses intentions dans une vidéo publiée sur You Tube.

Les textes les plus importants par leur volume sont la Lettre de Paul d’Antioche à un ami musulman (p. 17-37) et la Discussion entre le moine Jiri et des lettrés musulmans (p. 101-182).

Selon leurs gouvernants et leurs obédiences, les pays musulmans ont eu des attitudes variables envers les chrétiens, allant d’une dureté extrême conduisant ces derniers au martyre, à une tolérance souvent payée par le prix des contraintes de la dhimmitude, mais dont, sur le plan “théologique” et entre gens cultivés, les deux textes cités précédemment cités témoignent témoignent à leur manière par le ton très courtois des dialogues. Les musulmans qui y interviennent s’y montrent très ouverts aux explications que leur donnent leurs interlocuteurs sur des éléments de leur foi chrétienne qu’ils n’ont pas bien compris, aux critiques adressées à à certains points de l’islam, et à leurs démonstrations que le texte même du Coran correctement compris implique que le christianisme, et par conséquent les chrétiens, soient respectés.

Mais ces textes, outre leur fonction dialogale, avaient aussi comme but de conforter dans leur foi les chrétiens devenus minoritaires et subissant la pression culturelle de l’islam, dont on sait qu’il est un système politique et social autant qu’une religion dans les pays où il est dominant. C’est cette intention que souligne l’auteur dans la présentation qu’il fait de son livre : « Dès ses origines au VIIe siècle, l’islam s’est répandu dans tout le Moyen-Orient. Ainsi, dès cette période, des chrétiens arabes et syriaques furent en contacts d’abord sporadiques, puis fréquents avec des tenants de la nouvelle religion, avant de se trouver dans la situation de citoyens minoritaires dans un pays où les vainqueurs du jour s’imposaient tant au niveau culturel, social et politique que religieux. Que fallait-il faire ? Résister ou s’adapter ? Et s’il fallait s’adapter, jusqu’à quel point ? Ce fut le rôle des évêques, des prêtres et des moines que d’écrire pour réconforter leurs frères chrétiens et les encourager à persévérer dans la foi des Apôtres au Christ ressuscité. Il fallait par ailleurs apprendre à connaître cette nouvelle religion – et en particulier son Livre – pour montrer ce qui en elle était compatible avec l’Évangile, et ce qui en elle y était opposé. »

Ce dossier n’est pas seulement une évocation historique ; il a un grand intérêt dans le contexte européen actuel, où la présence et l’influence de l’islam ne cessent de croître.

Albocicade, Chrétiens en débat avec l’Islam, VIIe-XXIe siècle, L’Harmattan, 2022, 228 p.

Jean-Claude Larchet