Jean-Claude Larchet, La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel. Entretiens avec Nicolas Rédine, éd. Apostolia, 2025, 221 pages, 19,80 euros.

En plus de ses études de patristique, avec notamment des livres sur maladie, la souffrance et la mort, ainsi que sur les grandes figures spirituelles, depuis de nombreuses années le théologien Jean-Claude Larchet publie des ouvrages sur les questions qui animent la société actuelle en donnant sur celles-ci une analyse qui se fonde sur la tradition orthodoxe. C’est ainsi qu’il a évoqué la crise écologique (« Les fondements spirituels de la crise écologique »), la cause animale (« Les animaux dans la spiritualité orthodoxe »), les nouveaux médias (« Malades des nouveaux médias »), les pandémies (« Petite théologie pour les temps de pandémie »), les psychothérapies (« L’inconscient spirituel »), la question du « genre » avec deux livres « Transfigurer le genre » et « La théorie du genre contre le genre humain ».

Dans le présent ouvrage, on retrouve tous ces thèmes, avec d’autres. Il s’agit d’entretiens qui abordent les différentes facettes de l’œuvre considérable de Jean-Claude Larchet. Ceux-ci ont été réalisés à l’initiative de Nicolas Rédine, un philosophe russe dont la thèse de doctorat, soutenue en 2020 à l’Académie des sciences de Moscou (section de philosophie), avait pour titre « La philosophie religieuse de Jean-Claude Larchet ». C’est donc un ensemble de questions-réponses articulé autour de plusieurs grands thèmes qui nous est proposé. En voici les grandes lignes qui montrent clairement toute l’étendue des questions examinées et leur importance : « Sur les défis de la pensée post-moderne » ; « Sur l’Église, l’État et la politique » ; « Sur l’Église face aux évolutions de la société moderne » ; « Sur la religiosité » ; « Sur les relations de l’orthodoxie avec les autres religions et les autres confessions chrétiennes et sur l’œcuménisme » ; « Sur la culture et l’art » ; « Sur la spiritualité ». Le lecteur a ainsi sur les nombreuses sujets abordés les grands axes des travaux de Jean-Claude Larchet et sa réflexion, et cela peut aussi lui donner l’idée de les approfondir par une lecture des ouvrages mentionnés. Les questions comme les réponses sont concises, avec des arguments précis, et permettent d’avoir une vue claire des enjeux, ce qui est stimulant pour la réflexion personnelle du lecteur. Cette initiative est une excellente idée avec une réalisation convaincante sous une forme vivante et dynamique. Elle peut être également une porte d’entrée aux travaux de Jean-Claude Larchet et peut aussi intéresser un large public désireux de mieux saisir les enjeux spirituels par-delà les tumultes et les cahots du temps présent.

Christophe Levalois