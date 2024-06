Recension : « Les chrétiens d’Orient dans le nouveau Grand Jeu »

Marc Fromager, Ukraine, Gaza et autres tracas. Les chrétiens d’Orient dans le nouveau Grand Jeu, Salvator, 2024, 158 pages, 18 euros.

Marc Fromager a dirigé l’AED (Aide à l’Église en détresse) pendant quinze ans. Il est aujourd’hui directeur de la communication de l’association SOS chrétiens d’Orient et auteur de plusieurs ouvrages. Il connaît bien l’histoire et l’actualité des communautés chrétiennes, dont les orthodoxes, dans le monde qui ont dû affronter, et qui affrontent toujours, de redoutables et souvent dramatiques tourmentes. Cela a entrainé une chute impressionnante du nombre des chrétiens dans plusieurs pays tandis que les communautés qui résistent à l’effacement complet espèrent un changement favorable de cette tragique situation. Ainsi à Jérusalem, il y a un siècle les chrétiens formaient 23 % de la population, ce nombre est tombé à 1,3 % aujourd’hui ! De manière générale, en Israël et en Palestine, terres originelles du christianisme, les 2 % sont un maximum ! À Antioche, dont l’importance fut grande dès le Ier siècle, si les chrétiens constituaient encore 25 % de la population en 1945, ils sont estimés à 2-3 % aujourd’hui ! En Irak, plus de 80 % des chrétiens ont quitté le pays depuis la première guerre du Golfe (1990-91) ! Là aussi, la chute fut brutale, ils sont peut-être encore, au mieux selon les estimations les plus optimistes, 1 % de la population actuellement ! Dans l’actuelle Turquie (à l’époque dans l’Empire ottoman), avant 1914, les chrétiens constituaient encore 20 % de la population et aujourd’hui 0,1 % !

L’ouvrage fait le tour, avec des éléments et des explications limpides ainsi que des chiffres précis, de ces différentes chrétientés, de leur longue histoire et de leur présent souvent (encore) douloureux. C’est également une leçon de géopolitique à l’heure, ainsi que l’indique le sous-titre, du « Nouveau Grand Jeu ». Le « Grand Jeu » renvoie historiquement à l’affrontement pour le contrôle de l’Asie centrale entre l’Empire russe et le Royaume-Uni au XIXe siècle. Le « Nouveau Grand Jeu » concerne toujours l’Eurasie, mais avec de nouveaux protagonistes, en plus de la Russie toujours présente, à savoir les États-Unis et la Chine. Un « jeu » souvent tragique pour les peuples… Avec ce nouveau livre, Marc Fromager interpelle les Européens sur le sort de toutes ces chrétientés orientales. Avec espoir !

Christophe Levalois