Lioubomir Mihailovitch, Les saints sanctuaires orthodoxes en Herzégovine, Metokhia, Paris, 2017, 125 p/

Dans la série qu’il consacre depuis plusieurs années aux églises et monastères orthodoxes de l’ex-Yougoslavie, Lioubomir Mihailovitch nous propose un petit livre sur les saints sanctuaires orthodoxes d’Herzégovine.

Comme les volumes précédents, celui-ci comporte une présentation du contexte géographique et historique, un historique et une description des différentes églises et des neuf monastères qui se trouvent dans la région, des notes biographiques sur des saints qui s’y sont particulièrement illustrés (en l’occurrence saint Basile d’Ostrog [1610-1671], le saint néo-martyr Pierre, métropolite d’Herzégovine et de Dabar-Bosnie [1866-1941]) et une courte interview de l’évêque du lieu (en l’occurrence Mgr Grégoire). L’ouvrage comporte une carte et quarante illustrations, la plupart en couleur.

L’Herzégovine est assez peu connue ; c’est pourtant l’une des plus anciennes contrée serbes, qui s’appelait autrefois la « terre de Hum ». Le diocèse a été fondé par saint Sava en 1219. Le plus ancien monastère, celui de Tverdoš, a été construit autour d’une église consacrée à la Dormition, qui est réputée avoir été fondée au IVe siècle par l’empereur Constantin et sa mère Hélène. Une autre église remarquable se trouve à Trebinje elle a été construite au XXe siècle selon le vœu du célèbre poète serbe Jovan Dučić, exilé aux États-Unis,, en prenant exactement pour modèle la célèbre église de Gračanica, et divers bâtiments (dont la résidence de l’évêque et un centre d’iconographie) ont été édifiés autour dans le même style traditionnel.

L’Herzégovine est une région qui a été dévastée par de multiples occupations et conflits, et cela jusqu’en 1992. Beaucoup des églises et monastères présentés ont dû être reconstruits ou fortement restaurés.

L’ouvrage de L. M. est un bel hommage à cette région à la riche histoire ancienne et récente, et peut servir de guide à ceux qui souhaitent la visiter comme pèlerins ou comme touristes : elle n’est située qu’à quelques kilomètres du haut lieu touristique qu’est devenu Dubrovnik.

Le livre est préfacé par Mgr Athanase Jevtić, ancien évêque d’Herzégovine. Il peut être acquis à l’église serbe Saint-Sava, 23 rue du Simplon, Paris 18e, au prix de 5 euros.

Jean-Claude Larchet