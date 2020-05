Recommandations envoyées aux prêtres de l’archevêché grec orthodoxe d’Amérique concernant la communion et l’accès aux églises

Chers pères,

Notre pays continuant à « s’ouvrir », le temps est venu pour nos paroisses de proposer aux paroissiens une approche responsable. Merci de noter que le contenu de ce courriel s’adresse directement au clergé de l’État de New York, car le clergé du Connecticut a déjà reçu des instructions relatives à sa situation compte tenu des progrès qui y ont été réalisés. Rappelez-vous qu’il ne s’agit pas de modifications permanentes de nos pratiques ecclésiales, mais de mesures provisoires de sécurité et de respect mutuel.

À partir de mardi, 19 mai, le clergé de New York pourra ouvrir les portes de ses paroisses à la prière individuelle et offrir le sacrement de communion aux fidèles de manière très spécifique. Merci de lire attentivement ces instructions et de vous assurer qu’elles sont suivies à la lettre, et sans interprétation.

Il est bien entendu que cette note est destinée au clergé et ne doit en aucun cas être affichée, partagée ou copiée sur des courriels ou des médias sociaux.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les endroits où les fidèles peuvent être présents :

– Les fidèles peuvent prier et recevoir la communion uniquement dans leur paroisse locale, sous réserve des conditions ci-dessous.

Personnes qui ne peuvent pas être présentes (applicable aux membres du clergé et aux fidèles) :

– Les personnes présentant des signes ou des symptômes d’une maladie aiguë (COVID ou non) DOIVENT rester chez elles.

– Les personnes qui ont été en contact avec des porteurs de COVID au cours des deux dernières semaines.

Les personnes à haut risque de maladie grave due à la COVID-19 (65 ans ou plus, vivant dans un établissement de soins de longue durée, présentant des problèmes médicaux sous-jacents, ayant des membres de leur famille souffrant de problèmes sous-jacents, tels que l’asthme ou des problèmes cardiaques, immunodéprimé, diabète, obésité, maladie des reins ou du foie).

PRÉPARATION DE L’ÉGLISE

– Les paroisses doivent apposer des marquages sur les sièges et sur le sol afin d’assurer la distanciation sociale et d’établir un flux de circulation clair.

– Les paroisses doivent enregistrer les noms et les numéros de téléphone de tous les participants aux offices au cas où une infection nécessiterait de les signaler.

– Pour prévenir la propagation du virus, il convient de rappeler à tous les paroissiens, qu’ils doivent suivre les directives suivantes : se laver les mains soigneusement et fréquemment, tousser et éternuer dans leur coude, éviter de partager des objets personnels, porter un masque et maintenir une distance de sécurité d’1m80.

– Il est impératif de prévoir un désinfectant pour les mains aux entrées, dans les ascenseurs et autres points d’entrée. Il faut aussi s’assurer que les toilettes soient correctement approvisionnées en savon, et régulièrement désinfectées, cela devra être noté sur une fiche de suivi.

– Les portes devront être maintenues ouvertes pour que les boutons ou poignées de porte n’aient pas à être touchées.

– Les églises devront être nettoyées régulièrement entre chaque office, conformément aux dispositions légales.

– Il conviendra de déterminer toutes les zones qui nécessitent un nettoyage et une désinfection dans les églises, les espaces de réunions, les toilettes, les couloirs, les bureaux, etc. Il faudra élaborer une liste de contrôle des protocoles des procédures spécifiques à chaque site, avec une attention particulière pour les surfaces fréquemment touchées et les zones nécessitant une attention particulière, telles que les comptoirs, les boutons de porte, les rampes, les interrupteurs électriques, etc.

– Une affiche devra être apposée sur la porte d’entrée de l’église pour expliquer les directives et indiquer le risque potentiel encouru par les personnes qui y entrent en fonction de leur âge et de leurs antécédents.

– Les fidèles pourront continuer à vénérer les icônes et autres objets sacrés en s’inclinant et en faisant le signe de la croix au lieu de les embrasser.

– Aucun livre ou document liturgique ne doivent être distribués ou laissés à disposition pour un usage commun.

PRIÈRE PERSONNELLE

Conformément au décret 202.10, les « offices religieux » et les « assemblées de fidèles » ne peuvent se dérouler dans des lieux de culte, cependant nos églises peuvent s’ouvrir à la prière individuelle. Il convient de noter que durant cette période réservée à l’usage personnel des paroissiens, il ne peut y avoir aucun office de quelque nature que ce soit.

Les responsables de votre paroisse doivent fixer et faire connaître les heures auxquelles les églises seront ouvertes pour la prière individuelle. Ces heures doivent être annoncées à la communauté paroissiale et toutes les directives suivantes devront être respectées :

1. A aucun moment il ne doit y avoir plus de 10 personnes dans l’église, y compris le prêtre. Cela signifie qu’il doit y avoir quelqu’un dans les églises pour « vérifier » constamment ce nombre afin de s’assurer qu’il ne dépasse pas 10 personnes, y compris celle qui surveille leur présence dans l’église.

2. Les masques doivent être portés à tout moment durant la prière personnelle. Les personnes ayant des dérogations médicales valables, des besoins spéciaux et les enfants de moins de 10 ans n’ont pas besoin de porter de masque. Si les fidèles n’ont pas de masque, la paroisse est tenue de leur en fournir un.

3. Les mains doivent être désinfectées à l’entrée.

4. Les fidèles doivent continuer à vénérer les icônes et autres objets sacrés par un geste de révérence et en faisant le signe de croix au lieu de les embrasser.

5. Les fidèles doivent s’abstenir de se serrer la main ou de s’embrasser.

6. A tout moment, les fidèles doivent maintenir une distance suffisante les uns par rapport aux autres, à l’exception des familles qui vivent ensemble.

7. A la fin du temps consacré à leur prière personnelle, les fidèles doivent quitter le bâtiment et retourner directement à leur véhicule sans se rassembler ni s’attarder.

SAINTE COMMUNION

Désormais, les fidèles sont également invités à participer au sacrement de la Sainte-Communion, après avoir pris rendez-vous. Merci de noter les directives spécifiques à suivre par toutes les paroisses, sans dérogation ni interprétation.

1. La communion ne peut être offerte aux fidèles qu’après la clôture de la divine Liturgie. Conformément à la loi de l’État de New York, personne n’est autorisé à être dans l’église pendant la divine Liturgie elle-même. La communion sera distribuée après l’Apolysis et « Par les prières… ».

2. Chaque paroisse devra établir un programme d’ « heures de communion » qui suivra immédiatement la Liturgie où les personnes et les familles sont invitées à venir communier sur rendez-vous UNIQUEMENT.

3. Une fois les horaires distribués à la paroisse, le prêtre ou son représentant doit fixer des rendez-vous pour que les fidèles puissent participer à la Sainte-Communion.

4. Si la paroisse doit rajouter de multiples Liturgies en semaine afin d’accueillir les fidèles, cela est autorisé.

5. Les rendez-vous ne peuvent être pris que pour les personnes seules ou les familles qui ont vécu ensemble pendant la durée du confinement.

6. A aucun moment, il ne doit y avoir plus de 10 personnes dans l’église, y compris le prêtre.

7. Lorsqu’il fixe un rendez-vous, le prêtre ou son représentant doit enregistrer le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toutes les personnes devant entrer dans l’église.

8.Les fidèles doivent porter des masques en permanence, sauf au moment où ils reçoivent la Sainte-Communion. Les personnes ayant des exceptions médicales valables, des besoins spéciaux et les enfants de 10 ans et moins n’ont pas besoin de porter de masque. Si les fidèles n’ont pas de masque, la paroisse leur en fournit un.

9. Les mains doivent être aseptisées à l’entrée.

10. Les fidèles doivent être guidés suivant un chemin à travers l’église, qui leur permettra d’entrer par un côté et de sortir par un autre. Ce chemin doit être clairement indiqué pour que tous puissent le voir et le suivre.

11.Les fidèles doivent renoncer à se serrer la main ou à s’embrasser.

12.Une fois que les fidèles sont entrés dans l’église, ils doivent s’approcher de l’autel et recevoir la Sainte-Communion. Aucun service ou prière ne doit être effectué à ce moment.

13. Uniquement comme une mesure exceptionnelle, la Sainte-Communion sera donnée selon les procédures suivantes, destinées à protéger notre clergé et nos fidèles :

a. La paroisse utilisera un certain nombre de cuillères en métal à usage unique pour la distribution de la Sainte-Communion ;

b. Le paroissien s’approchera du calice et sera invité à pencher la tête en arrière et à ouvrir grand la bouche pour que la communion puisse être déposée dans sa bouche ;

c . le prêtre utilisera une nouvelle cuillère pour donner la communion, puis il placera la cuillère dans un récipient spécial avant de passer au paroissien suivant ;

d. au lieu d’un linge de communion, la paroisse mettra à la disposition des fidèles des serviettes jetables. En s’approchant du calice, le paroissien prendra une serviette, la tiendra sous son propre menton, s’essuiera ou se tamponnera la bouche, puis jettera la serviette dans un récipient sur la solea, dont le contenu sera brûlé le jour même ;

e. après chaque session, les cuillères seront plongées dans de l’eau bouillante pour les purifier.

14. Après avoir reçu la Sainte-Communion, les fidèles doivent sortir du bâtiment et se rendre directement à leur véhicule sans se rassembler ni s’attarder.

