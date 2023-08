Rediffusion : « Monastère Saint-Silouane – quand l’impossible devient possible ! » – dimanche 6 août sur France 2

Un monastère est un lieu d’apprentissage de l’amour de tous les jours pour tout le monde. Un monastère est aussi un endroit où par la grâce de Dieu l’impossible devient possible. Le documentaire « Monastère Saint-Silouane – quand l’impossible devient possible ! » diffusée le 6 août à partir de 9h30 sur France 2 nous invite justement à découvrir comment une ancienne ferme abandonnée deviendra le monastère Saint-Silouane, où une communauté monastique orthodoxe, composée de frères et de sœurs partageant chaque jour les temps de prières, les repas, et à l’occasion quelques travaux communautaires.