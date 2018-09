"La communauté russe orthodoxe dispose de deux églises en Tunisie. La première à avoir été bâtie se trouve à Bizerte et la deuxième à Tunis. L’église russe orthodoxe de Bizerte a en effet consacrée le 10 septembre 1938, il y a quasiment 80 ans jour pour jour."

La suite et l'intégralité de cet article (dont la photographie ci-contre) est en ligne sur cette page.

This post is also available in: English (Anglais)