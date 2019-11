Le 11 novembre, le patriarche oecuménique Bartholomée a rencontré et collaboré avec la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux. Cette rencontre a eu lieu au siège de la Métropole de Belgique du Patriarcat de Constantinople et a duré environ cinquante minutes.

Étaient aussi présents les évêques-membres de la Conférence épiscopale, le métropolite de Belgique Athénagoras, en tant que président de la Conférence, le métropolite Isaac du Patriarcat d’Antioche, le métropolite Joseph du Patriarcat de Roumanie, l’évêque Dosithée du Patriarcat de Géorgie. Également présents : le métropolite Kydonias et Apokoronou Damascène et l’archimandrite Alexios, higoumène du monastère de Xenophon au Mont Athos.

Le métropolite Athénagoras de Belgique, après avoir accueilli le patriarche, l’a brièvement informé sur la composition, l’historique et la mission de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux qui se réunit deux fois par an et fait partie des treize conférences épiscopales qui existent dans le monde. Il a aussi fait un rapport sur la façon du fonctionnement de la Conférence, sur les décisions prises par elle, sur les sujets qu’elle traite, et sur les commissions qu’elle a créées pour la pastorale des questions particulières.

Le patriarche Bartholomée tout en remerciant le métropolite de Belgique Athénagoras pour les informations, a félicité les évêques pour l’œuvre qu’ils accomplissent, a souligné la signification du fonctionnement des conférences épiscopales et a encouragé la Conférence épiscopale du Benelux de s’occuper davantage de la pastorale de la jeunesse. Il a encore mentionné les efforts que le Patriarcat oecuménique et lui-même personnellement ont fait pour l’unité des Églises orthodoxes en rappelant les synaxes des primats des Églises locales qu’il a convoquées. Il a exprimé son espoir que par l’illumination qui vient d’en haut, les problèmes qui ont suivi la proclamation de l’autocéphalie de l’Église ukrainienne vont se résoudre. Il a mis en évidence la signification du saint et grand Concile en Crête en 2016. Il a demandé aux évêques de transmettre ses salutations aux primats de leurs Églises respectives et a fait la proposition qu’une des prochaines réunions de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux ait lieu à Constantinople, une proposition que les évêques ont accepté.

Source (de la photographie) : Archevêché de Belgique et exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg du Patriarcat oecuménique