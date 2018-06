L'association Saint Silouane l'Athonite organise une rencontre intitulé « Notre frère est notre propre vie » du 5 au 7 octobre 2018 à la maison Ephrem, basilique Sacré-Coeur de Montmartre. L'affirmation de saint Silouane Notre frère est notre propre vie », qui pourrait sembler n’interroger que la relation à l’autre, pose à vrai dire de profondes questions. La première, sur la fraternité : qu’est-ce qu’un frère, et qui est notre frère ? Mais cette question, aussitôt, déploie son envergure. En effet, si, loin de se fermer sur les conditionnements naturels, sociaux et affectifs de la fraternité, elle s’ouvre plus largement sur la nature des relations humaines, elle touche immédiatement l’humanité dans son universalité. L’ampleur de cette affirmation pose alors une autre question, à vrai dire préalable, et décisive : comment se construit, psychologiquement, une relation à l’autre pour qu’elle puisse devenir vraiment fraternelle ? Cette plongée radicale dans la relation de l’être même de soi à l’être même de l’autre, pose ainsi la grande question de l’Amour, c’est-à-dire de la continuité entre l’unité de nature et l’identité unique des personnes humaines, à l’image et à la ressemblance de ce qui constitue le mystère de l’uni-trinité de Dieu, qui est Amour. C’est de là que part et vers là que conduit cette affirmation de saint Silouane. Pour consulter le programme complet de la rencontre, cliquez ICI !

