Le métropolite de Brazzaville et du Gabon Pantéléimon a rencontré, le 21 juin, Clément Mouamba, Premier ministre du Congo-Brazzaville, dans le palais gouvernemental de la capitale. Au cours des entretiens, le métropolite a présenté en détail au premier ministre l’histoire et l’œuvre du Patriarcat d’Alexandrie en Afrique, ainsi que les structures existantes et la contribution à différents niveaux du diocèse métropolitain de Brazzaville au pays, réalisées avec le soutien dévoué des Grecs, par les organismes ecclésiastiques, missionnaires et sociaux, ou encore à titre personnel. Le métropolite a également exprimé sa gratitude aux autorités qui répondent avec empressement à chaque demande de l’Église locale. Enfin, le métropolite a exposé au premier ministre le grand problème que constitue l’absence d’un siège métropolitain et d’une résidence dans la capitale de l’État, raison pour laquelle le siège diocésain est fixé à Pointe-Noire. Une lettre patriarcale à ce sujet a été adressée au président de la République du Congo. À son tour, le Premier ministre M. Mouamba a exprimé par des paroles chaleureuses sa joie pour la visite du métropolite ainsi que son enthousiasme pour l’activité très diverse de l’Église orthodoxe dans le pays, mentionnant longuement la Grèce, qu’il avait visitée dans le passé, reconnaissant la grande contribution des Grecs à l’œuvre missionnaire et assurant le métropolite tant de la poursuite de l’excellente coopération, que de son soutien pour la demande qui lui a été soumise concernant le siège métropolitain auprès de la présidence de la République, et ce malgré la crise économique actuelle que traverse le Congo. À l’issue de la rencontre, qui a duré une heure, le métropolite a remis au premier ministre une icône de la Mère de Dieu. Assistaient également à l’entretien le consul général de Grèce Nikolaos Perris et les directeurs des bureaux privé et diplomatique du Premier ministre. À la sortie du palais du Premier ministre, le métropolite s’est adressé aux équipes de la télévision.

