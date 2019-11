Au cours de son séjour en Belgique, le patriarche œcuménique Bartholomée a eu une rencontre privée avec l’archevêque Simon, hiérarque du Patriarcat de Moscou à Bruxelles. L’archevêque Simon a tout d’abord participé au dîner officiel organisé en l’honneur du patriarche œcuménique à l’occasion du 50ème anniversaire de la création du diocèse métropolitain de Belgique. Un grand nombre de personnalités ont participé à ce dîner, dont le ministre belge des Affaires étrangères Pieter De Crem, le représentant du Palais royal, le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines et de Bruxelles, le nonce apostolique en Belgique et d’autres évêques catholiques-romains, des ambassadeurs de différents pays et de nombreuses autres personnes. De sa propre initiative, l’archevêque Simon a rencontré pour une deuxième fois le patriarche œcuménique Bartholomée, le mardi 12 novembre, dans les locaux de la cathédrale des saints Archanges à Bruxelles, dans le but d’exprimer sa considération envers la personne de celui-ci. L’archevêque Siméon a déclaré qu’il était arrivé en 1988 en Belgique et que jusqu’à nos jours existait une excellente coopération entre lui et le métropolite du Trône œcuménique. Le métropolite de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, Mgr Athénagoras, a participé à cette rencontre avec le patriarche, tandis que l’archiprêtre Paul Nedossekine accompagnait l’archevêque Simon. Après la rencontre, tous se sont rendus au milieu de l’église où ils ont chanté le tropaire de la Pentecôte, en grec et en slavon.

Source (dont photographie) : Archevêché de Belgique, exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg du Patriarcat oecuménique