À l’initiative de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), une journée de rencontre de la jeunesse orthodoxe réunira, à la cathédrale grecque orthodoxe Saint-Stéphane (Paris 16ᵉ), des jeunes issus de différents mouvements de jeunesse. Le rendez-vous est fixé au samedi 28 février 2026, veille du dimanche de l’Orthodoxie.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité d’une précédente rencontre organisée en octobre 2023, à l’église orthodoxe serbe Saint-Sava, également à Paris. Objectif affiché : offrir un cadre de prière, de formation et d’échanges, avec un fil rouge explicite, formulé comme une question : « Comment le Christ transforme-t-il nos relations avec les autres ? »

Une journée structurée entre liturgie, enseignement et ateliers

La rencontre débutera dès 9 h par la divine liturgie, suivie d’un petit-déjeuner partagé. À la fin de la matinée, une conférence sera proposée par Mère Aimiliani, higoumène du monastère Notre-Dame de Toute Protection (Bussy-en-Othe). Un temps de questions-réponses est prévu dans la continuité de l’intervention.

L’après-midi fera place au travail en petits groupes : une dizaine d’ateliers d’échanges aborderont concrètement les relations « à Dieu », « à la famille », « au travail », « au sein de la paroisse », « avec le père spirituel », « avec les autres chrétiens », mais également « avec les monastères » ou « avec les étrangers ». Un temps d’échanges libres avec les évêques présents viendra prolonger ces discussions, avant la clôture liturgique de la journée par les vêpres du dimanche de l’orthodoxie.

Informations pratiques