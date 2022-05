Reportage et conférences : « Jasenovac 1941-1945 – Les enfants-martyrs de la politique génocidaire du régime croate oustachi

La paroisse orthodoxe serbe Sainte-Parascève à Bondy a reçu le 8 mai 2022 la visite de Mgr Jovan Culibrk, évêque du diocèse orthodoxe serbe de Slavonie (Croatie) venu en France à l’invitation de l’association « Deca Jasenovca » (enfants de Jasenovac) – association pour la reconnaissance et la mémoire des victimes de Jasenovac.

Le camp de concentration de Jasenovac était un camp d’extermination créé en 1941 par l’État indépendant de Croatie (NDH), le régime des Oustachis, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était le plus grand des Balkans et le troisième plus grand camp de concentration d’Europe. Il s’est trouvé sur le territoire actuel du diocèse de Slavonie.

Mgr Jovan, connu pour son engagement exceptionnel dans la recherche et la préservation de la mémoire des victimes de la Shoah, a reçu le 29 mars 2022 à l’Université Ben Gourion à Beer Sheva, en Israël la haute distinction de Chevalier de Ladino, portant le nom Yitzhak Navon (1921-2015), le cinquième président d’Israël.

Après la célébration de la sainte liturgie, Mgr Jovan par la voix de son président David Jakovljevic a reçu avec honneur son excellence Jovan CULIBRK à la conférence organisée le 08/05/2022 à DRANCY en la salle Louis Meret mise à disposition par la Mairie de DRANCY haut lieu symbolique sur le thème « Jasenovac 1941-1945 : les enfants martyrs de la politique génocidaire du régime croate oustachi ».

Avant la conférence de Mgr Jovan, Alexis Troude, secrétaire de l’association « Deca Jasenovca » chargé de cours à l’Université de Versailles-Saint Quentin, spécialiste des Balkans, a parlé de ce camp de concentration encore trop méconnu en France.