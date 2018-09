A la suite de toute l'étude sur le livre de la Genèse, et du début du livre de Job, les cours d'exégèse biblique reprennent ce mercredi 12 septembre, au chapitre 4 du livre de Job, sur le premier discours d'Eliphaz adressé à Job. Comme depuis 5 ans maintenant, le père diacre Laurent éclaire le texte avec les commentaires de la tradition patristique, des éléments de théologie orthodoxe, et certains commentaires rabbiniques lorsque cela est applicable. Le livre de Job est un livre complexe, fascinant, troublant. Il pose les questions de la souffrance, de la justice, du rapport à Dieu, et est l'une des plus belles préfigurations du Christ, sacrifice innocent. Le cours est sur un rythme mensuel, et est ouvert à tous mais se conforme à la tradition de l’Église orthodoxe, sans toutefois être réservé à un public de théologiens. Tous ceux qui veulent approfondir l’Écriture et leur foi sont les bienvenus (avec une Bible).

Lieu des cours : locaux d'Orthodoxie.com (286, rue Saint-Jacques, 5e). I. Tarifs: 5 euros pour un cours. Pour tout renseignement : +33 6 17 86 32 96 ou orthodoxie@gmail.com.