Résister à la pandémie, un message de l’archevêque Anastase d’Albanie

Frères et sœurs bien-aimés,

Nous sommes tous stupéfaits, comme si une nouvelle guerre mondiale avait été déclarée par un ennemi invisible, le coronavirus.

Nous sommes tous anxieux devant les changements imprévus, provoqués par cette pandémie sans précédent, qui affectent la vie des riches et des pauvres, des personnes instruites et des gens simples, la santé, l’économie, les transports, les différentes formes de loisirs et les célébrations.

Il nous appartient d’éviter la panique, la détresse et le découragement. Nous devons faire preuve de sang-froid, de sobriété, de sollicitude et de discipline par rapport aux instructions et aux directives sanitaires des gouvernements responsables. De même, nous devons remercier de tout cœur ceux qui sont chargés de maintenir la propreté, l’ordre et l’information des citoyens, et tout particulièrement les professionnels de santé qui sont à l’avant-garde de la lutte pour la prise en charge des personnes infectées.

En restant chez nous, ne laissons pas les tensions et les différends s’envenimer, mais cultivons la créativité, la paix, la bienveillance, la compréhension, la tendresse et l’amour.

Avant tout, il est essentiel de renforcer notre confiance en Dieu. La foi et l’amour sont les armes défensives les plus puissantes contre l’attaque de ce virus invisible qui menace l’humanité. Quelque chose de bon sortira finalement de cette crise et nous espérons que la société humaine réexaminera ses valeurs et ses priorités.

C’est pourquoi, mes frères et sœurs : aucune angoisse, aucune inquiétude ! Ayons davantage de courage, une attitude positive, l’obéissance aux instructions et surtout une solidarité véritable. Que la paix et la confiance en Dieu renforcent notre patience et notre détermination et nous guident dans les choix et les changements nécessaires dans notre existence après cette grave crise.

Anastase, archevêque de Tirana, Durres, et de toute l’Albanie

