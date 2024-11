(Re)voir : « Du néant à la vie, la science et la foi en dialogue »

Science et théologie, deux chemins vers une même vérité ?

Pour la théologie orthodoxe, la Bible ne fournit pas une explication scientifique sur la manière dont le monde a été créé, mais révèle qui en est le Créateur. La science, elle, est le cadeau de la raison que Dieu a donné à l’humanité pour que nous découvrions par nous-mêmes comment l’univers a été façonné. Le documentaire montre que ces deux perspectives ne sont pas opposées, mais complémentaires.

Les discussions scientifiques abordent notamment les théories sur le Big Bang, la matière, la complexité du vivant et la conscience humaine. De l’autre côté, les théologiens orthodoxes réfléchissent à la providence divine, à la notion de « logos » dans la création, et au rôle de l’homme en tant qu’image de Dieu.

« Du néant à la vie, la science et la foi en dialogue » produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk, est un documentaire qui ouvre un dialogue captivant entre la cosmologie moderne et la théologie orthodoxe pour explorer les origines de l’univers et de la vie. En s’appuyant sur des discussions avec des scientifiques et des théologiens, le film aborde des questions fondamentales telles que la création de l’univers (Big Bang), la matière, la vie et la conscience humaine. Chaque étape de cette exploration est rythmée par la lecture de l’Hexaméron de Saint Basile, une œuvre spirituelle sur la création du monde.

Le documentaire est visible pendant un mois, dans le monde entier !