Re(voir) : « Journées orthodoxes de la jeunesse 2024 »

La 2e édition des Journées orthodoxes de la jeunesse, organisées par le métropolite Dimitrios du Patriarcat œcuménique, s’est déroulée du 17 au 20 mai 2024 à Paris, réunissant plus de 150 jeunes de toutes les juridictions orthodoxes en France. Ce film vous plongera au cœur de ces journées intenses, révélant les moments de partage, de prière et de réflexion qui ont marqué les participants. À travers des interviews, des images de la liturgie en plein air, des ateliers et des moments de convivialité, vous découvrirez l’enthousiasme et la dévotion des jeunes orthodoxes de France.