Durant un mois, il est possible de (re)voir l’émission « Orthodoxie », sur France 2, du 31 janvier, ci-dessous et sur cette page. Elle évoque l’actuelle pandémie du Covid-19 et la façon dont l’Église s’organise et s’est organisée dans ce contexte particulier. Intervenants : l’historienne Marie-Hélène Congourdeau, le père François Graillot, avec des lectures d’Emilia Panev et des chants de la chorale de la paroisse de la Très-Sainte-Trinité. Une deuxième émission sur ce même thème, avec d’autres intervenants, sera diffusée prochainement.