(Re)voir le documenatire « Byzance sous les voûtes de Saint-Denis » de France 2

Sept voix. Sept traditions. Une seule foi.Notre documentaire « Byzance sous les voûtes de Saint-Denis » est désormais disponible en intégralité sur YouTube !

Pendant 30 minutes, plongez dans la genèse d’un concert exceptionnel : celui du 9 mai 2026, où les chœurs orthodoxes grec, bulgare, roumain, antiochien, géorgien, russe et serbe ont fait résonner leurs chants sous les voûtes de la basilique-cathédrale de Saint-Denis — nécropole des rois de France.Un patrimoine sacré rencontre un autre. Deux héritages, une même humanité.

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