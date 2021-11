(Re)voir le documentaire en 2 parties : « Mystagogie de l’architecture orthodoxe » -Orthodoxie (France 2)

Pour l’Église orthodoxe une architecture doit témoigner de la foi du Peuple de Dieu et de la révélation de Celui-ci. Ce témoignage scellé dans la pierre est un reflet de l’éternité et l’expression des mystères de la foi. Le père Élie Ragot, fondateur et père spirituel du monastère de la Transfiguration en Dordogne est le guide des mystères de l’architecture orthodoxe sacrée dans le documentaire diffusé en 2 parties le 1er et le 7 novembre. Il y présente le projet de construction du katholikon, c’est-à-dire l’église principale du monastère.

Vous pouvez voir ou revoir les deux parties du documentaire, produit par le père Jivko Panev et réalisé par François Lespés depuis cette page ! À savoir : il faut désormais s’inscrire sur le site de France.Tv pour visionner l’émission. L’inscription est gratuit ! Depuis l’étranger, en cas de problème vous pouvez mettre le code postale d’une ville française par exemple Paris : 75001.

Mystagogie de l’architecture orthodoxe – 1re partie (visible dans le monde entier jusqu’au 1er décembre)

Mystagogie de l’architecture orthodoxe – 2e partie (visible dans le monde visible dans le monde entier jusqu’au 7 décembre)