(Re)voir le documentaire : « Le renouveau de l’orthodoxie à Antalya »

Plongez dans le cœur battant d’Antalya, une ville turque riche en histoire et mystère, à travers notre documentaire captivant, « Le renouveau de l’orthodoxie à Antalya ».

Le documentaire met en lumière Antalya, siège de la métropole de Pisidie, et sa transformation depuis l’échange de populations de 1924. La restauration de la vie pastorale et liturgique de la métropole en 2008 par Sotirios Trambas, et plus récemment sous la houlette du métropolite Job de Pisidie, est un témoignage poignant de la résilience et de la foi.

Accompagné par Mgr Job Getcha, découvrez Antalya sous un angle historique et contemporain, soulignant son importance dans le paysage chrétien d’aujourd’hui. Le périple débute à l’église Saint-Alypios, où Mgr Job partage l’histoire émouvante de la renaissance d’Antalya, devenue un diocèse dynamique au 21ème siècle.

Vous pouvez (re)voir pendant un mois le documentaire depuis cette page !

À savoir : il faut désormais s’inscrire sur le site de France.tv pour visionner l’émission. L’inscription est gratuite ! Depuis l’étranger, en cas de problème, vous pouvez mettre le code postal d’une ville française, par exemple Paris : 75001.