Durant un mois, il est possible de revoir en « replay » l’émission de télévision « Orthodoxie » sur France 2, diffusée c dimanche 23 mai, qui a pour thème : « Une communication tournée vers la communion ». Comment l’Église communique-t-elle ? Avec quels moyens et quels objectifs ? Quel peut être l’apport de la tradition chrétienne à la communication aujourd’hui ? En quoi le Christ est-il le parfait communicateur ?

Avec la participation de Christophe Levalois, Alexey Vozniuk, Michel Stavrou, Julija Naett Vidovic, Laure Chaussin, des pères Jivko Panev, Alexandre Siniakov, Marc-Antoine Costa de Beauregard, de l’archimandrite Éphrem de Vatopédi (mont Athos).

Émission produite par le père Jivko Panev et réalisée par François Lespés.